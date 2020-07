Taobuk: Incontri con l'Autore su Rtp,anticipo edizione 2020

(ANSA) - TAORMINA, 09 LUG - Nasce dalla partnership tra il gruppo Gds e Taobuk una nuova iniziativa-ponte in attesa del decennale del Festival internazionale del libro di Taormina che per l'emergenza Covid è slittato da giugno al 1 di ottobre.

Dal 12 luglio prenderanno il via dieci puntate domenicali di 'Incontri con l'Autore - Aspettando Taobuk 2020' che andranno in onda sulla emittente Rtp ogni domenica alle 15 e in differita sui canali social di Taobuk.

Il ciclo, promosso dal gruppo Gds Gazzetta del Sud - Giornale di Sicilia, propone un format di approfondimento letterario nato da un'idea di Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico di Taobuk per "tenere costantemente vivo, anche attraverso i media e i social, il dialogo letterario promosso dal festival". Una formula che ha avuto un riscontro nelle scorse settimane con le pagine dedicate da Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia agli scrittori premiati con il Taobuk Award for Literary Excellence: da Amos Oz a Abraham Yehoshua, da isabel Allende a Luis Sépulveda.

Gli 'Incontri con l'Autore', condotti dal giornalista e scrittore Francesco Musolino, si svolgeranno a Messina en plein air nel giardini della sede della Gazzetta del Sud. Dopo la prima puntata con protagonista Antonella Ferrara, il focus si concentrerà su nove scrittori siciliani e calabresi di rilievo, con i quali approfondire i temi della scrittura e dell'ispirazione, evidenziando puntuali riferimenti all'attualità. Gli autori sono: Nuccio Ordine, Nadia Terranova, Cristina Cassar Scalia, Gaetano Savatteri, Massimo Maugeri, Maribella Piana, Barbara Bellomo, Guglielmo Pispisa, Marilina Giaquinta (ANSA).