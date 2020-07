Sanità:sit-in sindacati in Regione,Cotticelli non li riceve

(ANSA) - CATANZARO, 08 LUG - Circa mille le persone hanno partecipato alla Cittadella regionale di Catanzaro al sit in "Emergenza Sanità Calabria" organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.

"Avremmo dovuto essere di più - hanno detto alcuni lavoratori del settore medico-sanitario - ma abbiamo dovuto rispettare il distanziamento sociale imposto dalle regole del Covid-19". Molte le tematiche che i segretari generali regionali dei sindacati Angelo Sposato (Cgil) Tonino Russo (Cisl) e Santo Biondo (Uil), avrebbero voluto discutere con il commissario Saverio Cotticelli, che non li ha ricevuti.

"Abbiamo chiesto con forza - ha spiegato Angelo Sposato, segretario regionale Cgil - che si faccia una discussione su tre questioni fondamentali: il riordino del sistema sanitario ospedaliero della medicina che va fatto con i lavoratori che in questi mesi hanno garantito l'emergenza sanitaria; sbloccare le assunzioni nella sanità perché mancano 4mila operatori, medici e infermieri; serve un piano per la riqualificazione del personale, la stabilizzazione del precariato e la internalizzazione dei lavoratori che in questo momento sono al servizio con aziende esterne". Tra i gli argomenti proposti anche i temi della legalità. (ANSA).