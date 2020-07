Muccino presenta suo corto su Calabria,"per me una scoperta"

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 03 LUG - "E' una scoperta che faccio in prima persona e poi la racconterò. Ho sentito racconti e visto risorse che sono davvero sorpredenti". Lo ha detto il regista Gabriele Muccino nel corso della conferenza stampa di presentazione del corto sulla Calabria commissionatogli dalla Regione e di cui ha iniziato oggi le riprese.

All'incontro hanno partecipato la presidente della Regione, Jole Santelli, e i due protagonisti del corto, Raoul Bova e la moglie Rocío Muñoz Morales.....

"Quello che mi é stato raccontato - ha proseguito Muccino - e quello che offre la Calabria va oltre ogni mia immaginazione.

Questa regione ha saputo raccontare forse troppo poco di sè rispetto ad altre. Sono contento di essere qui e di farmi tramite delle bellezze di questa regione insieme a Raoul e Rocio".

"Ho avuto la fortuna - ha detto la presidente Santelli - di fare politica e quindi di vedere i territori. E dicevo sempre 'quanto é bella la Calabria, ma mannaggia ai calabresi'. Poi é toccato a me assumere la guida della Regione ed é partita una sfida".

"Volevo Muccino - ha detto ancora la presidente della Regione - perché é il regista dell'amore e se non riesce lui a fare innamorare le persone della Calabria non ci può riuscire nessuno. Questo corto non é solo turismo, ma é promozione della Calabria".

"Per me é un onore ed é un sogno - ha detto Raoul Bova - poter fare qualcosa in Calabria, per la Calabria e per i tanti calabresi che sono in tutto il mondo ed hanno apportato tanto in diversi settori".

Rocío Muñoz Morales ha parlato del suo rapporto con la Calabria attraverso i racconti del marito. "E' la prima volta - ha detto la moglie di Bova - che sono in questa terra insieme a Raoul e quello che mi é rimasta é l'energia che emana. Raoul mi parla sempre di questa terra con il sorriso".