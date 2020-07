Coronavirus: secondo giorno senza nuovi positivi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 02 LUG - Nessuna nuova positività al coronavirus anche oggi in Calabria su 832 tamponi fatti. Il dato dei contagiati totali resta dunque fermo a 1.181 a fronte di 94.880 tamponi effettuati fino ad oggi. I positivi attuali sono 24, due in meno rispetto a ieri mentre i guariti passano dai 1.058 di ieri ai 1.060 di oggi. In reparto sono ricoverate 4 persone mentre altre 20 sono in isolamento domiciliare. Le vittime sono 97 Territorialmente i casi sono a: Catanzaro 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti. Cosenza 1 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti. Crotone 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8323. (ANSA).