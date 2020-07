Coronavirus: Confagri dona dispositivi a strutture sanitarie

(ANSA) - CATANZARO, 02 LUG - "La crisi sanitaria e sociale dovuta al diffondersi della pandemia ci ha insegnato che, in alcuni contesti, siamo tutti uguali e bisognosi l'uno dell'altro. Abbiamo compreso che la ricerca del bene comune non può prescindere da una responsabilità etica di solidarietà e mutualità. Se medici e infermieri sono stati i primi a dover fronteggiare l'emergenza, anche i cittadini possono dare il proprio contributo e così Confagricoltura Cosenza - Unione Provinciale Agricoltori, non nuova ad iniziative di carattere solidale, in questo momento così delicato ha unito le forze per raccogliere una somma da destinare all'acquisto di dispositivi medici da donare a strutture sanitarie in prima linea nella salvaguardia della salute dei cittadini". Lo riferisce un comunicato di Confagricoltura Cosenza.

"Un gesto - si aggiunge - sentito e voluto dai soci dell'organizzazione di rappresentanza e tutela dell'impresa agricola cosentina, che ha portato al confezionamento di sette pacchi contenenti termometri a infrarossi per la misurazione corporea e mascherine chirurgiche a titolo di controllo e prevenzione del contagio da coronavirus. I pacchi, in particolare, sono stati consegnati dal presidente Paola Granata al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria di Cosenza, al Centro trasfusionale del reparto di Ematologia, ai reparti di Oncologia, Cardiologia e Psichiatria dell'ospedale Annunziata, all'Avis comunale e al dipartimento di Medicina del lavoro. (ANSA).