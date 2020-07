Droga: due arresti a Catanzaro, travata marijuana e hascisc

(ANSA) - CATANZARO, 01 LUG - I carabinieri della Compagnia di Girifalco, con il supporto di quelli della Compagnia di Catanzaro, hanno arrestato due persone nel capoluogo per reati connessi alla droga.

Nel quartiere Lido, i militari, supportati da unità cinofila dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti S.R., di 25 anni, trovato in possesso, durante una perquisizione in abitazione, di circa 215 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Nel quartiere Pontegrande, invece, hanno arrestato un trentenne catanzarese, M.S., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di munizionamento e ricettazione, perché trovato in possesso, dopo una perquisizione a casa, di circa 37 grammi di marijuana, 86 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento degli stupefacenti e 50 cartucce inesplose cal. 38 special.

