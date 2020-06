Camere commercio: Algieri confermato presidente "Si.Camera"

(ANSA) - CATANZARO, 25 GIU - Nel corso dell'assemblea svoltasi oggi a Roma, Klaus Algieri é stato rieletto alla presidenza di "Si.Camera", l'Agenzia delle Camere di commercio d'Italia che si occupa di progetti integrati e risponde alle necessità del sistema camerale italiano. Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza guiderà la società per un nuovo mandato, in continuità con un triennio che lo ha visto imprimere un forte impulso alle potenzialità dell'Agenzia nazionale dedicata a fornire servizi in house personalizzati e coerenti con le funzioni e i compiti delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e dell'Unioncamere nazionale.

Un'attività che si caratterizza per un forte orientamento alla multidisciplinarietà e all'integrazione e interazione tra competenze diversificate e distintive nel panorama nazionale,che consente alla società di ampliare e differenziare la propria offerta, fornendo servizi diretti ad attuare le strategie disegnate dalle Camere di commercio in ottica di sistema a vantaggio, in ultimo, delle imprese e delle economie locali.

"Ringrazio il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, i colleghi e il Segretario Generale Uniocamere, Giuseppe Tripoli - commenta Klaus Algieri -. Le riconferme rappresentano un riconoscimento per il lavoro svolto ma, allo stesso tempo, raddoppiano il senso di responsabilità per il nuovo lavoro che ci si appresta a svolgere. Una doppia sfida, quindi, che raccolgo con soddisfazione, soprattutto perché sono convinto dell'importanza che una società come Si.Camera può rivestire in un contesto così complesso, come quello attuale, per il sistema camerale italiano".

Compongono il Cda di Si.Camera, oltre al Presidente Algieri, i nuovi Consiglieri Gino Sabatini (Camera di commercio delle Marche) e Giada Grandi (Camera di commercio di Bologna).

Comitato di controllo analogo: Giovanni Bort (Camera di commercio di Trento) Presidente, Giuseppe Pace, Unioncamere Sicilia, e Stefano Landi (Camera di commercio di Reggio Emilia) Consiglieri. (ANSA).