Coronavirus, zero contagi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 24 GIU - Torna ad azzerarsi, nelle ultime 24 ore, la conta delle persone positive in Calabria che rimangono 1.175. Lo riferisce il Bollettino della Regione. Ad oggi, dall'inizi della pandemia, sono stati effettuati 88.228 tamponi con 86.005 test risultati negativi. Stabile il dato dei decessi, 97.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 6 in reparto, uno in isolamento domiciliare, 177 guariti e 33 deceduti; Cosenza: uno in reparto, due in isolamento domiciliare, 431 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 254 guariti e 19 deceduti; Crotone: 112 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 2 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 5 deceduti.

Nessun nuovo contagiato dal piccolo focolaio di Palmi cui si riferiscono gli ultimi casi di positività Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1984.