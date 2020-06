Ruota bus finisce in voragine aperta su strada

(ANSA) - CATANZARO, 22 GIU - Paura oggi, a Vibo Valentia, quando una voragine si è aperta improvvisamente inghiottendo la ruota posteriore di un autobus impegnato nel servizio di trasporto pubblico. L'episodio si è verificato alla rotonda che congiunge Via degli Artigiani e viale Papa Giovanni Paolo II nei pressi del Liceo scientifico "Berto". È stato con tutta probabilità il peso del veicolo a dare il colpo finale all'asfalto che ha ceduto di schianto. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra i passeggeri dell'autobus con la zona che è stata subito transennata dai carabinieri e il traffico che ha pesantemente risentito del blocco. La circolazione è stata dirottata verso altre strade per consentire la rimozione del mezzo e gli accertamenti sulla voragine da parte dei vigili del fuoco e del personale del Comune di Vibo Valentia. (ANSA).