Gita gratis vela per medici e sanitari

(ANSA) - CIRO MARINA (CROTONE), 21 GIU - Una gita in barca a vela completamente gratuita per medici, infermieri e operatori socio-sanitari. E' quanto offre Enzo Valente, velista di Cirò Marina, sul litorale crotonese, "per ringraziare così i grandi protagonisti di questo periodo drammatico di pandemia". "L'obiettivo - spiega Valente - è esprimere gratitudine al personale sanitario per l'impegno profuso e far vivere loro qualche ora di svago e tranquillità. L'itinerario dell'escursione si svolge sulla costa Ionica di Punta Alice, la località balneare che quest'anno ha ottenuto per la ventesima volta la bandiera blu della Fee Italia. Per godere di questa escursione sarà sufficiente esibire il tesserino di iscrizione all'albo nazionale per quanti hanno prestato servizio presso una struttura ospedaliera o rsa durante l'emergenza sanitaria Covid-19".