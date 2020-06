Docente positivo Covid, nessun contagio

(ANSA) - PIZZO (VIBO VALENTIA), 21 GIU - Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti per le persone che a Nicotera, la cittadina dove risiede e a Pizzo, dove insegna all'Istituto nautico, sono entrate in contatto con il docente di 65 anni risultato positivo al coronavirus.

Gli esiti dei test effettuati ieri sono stati resi noti nel tardo pomeriggio dal sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco e dal preside dell'Istituto scolastico di Pizzo Francesco Vinci.

L'effettuazione dei tamponi si era resa necessaria dopo l'accertata positività del docente inizialmente designato come componente di una delle commissioni di esame dell'Istituto e poi sostituito senza avere avuto modo di entrare contatto con i maturandi. A Nicotera dove sono stati eseguiti circa 120 tamponi la notizia dell'esito negativo è stata resa nota dallo stesso sindaco con un post pubblicato sulla sua pagina facebook.