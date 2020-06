Droga: sorpresi con dosi cannabis, due arresti

(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 19 GIU - Due persone sono state arrestate in flagranza di reato, a Rosarno, dagli agenti del Commissariato di Ps di Gioia Tauro con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, durante un normale servizio di controllo, hanno notato i due intenti a confabulare in una zona della cittadina e si sono avvicinati. Alla vista della volante uno dei due, un ventenne di nazionalità maliana, ha tentato di disfarsi di un involucro. Il pacchetto subito recuperato dagli agenti, che nel frattempo avevano fermati i due, è risultato contenere 80 grammi di cannabis. Sottoposti entrambi a perquisizione personale, il giovane maliano è stato trovato in possesso di altre sei bustine di cellophane contenenti circa 12 grammi della stessa sostanza stupefacente suddivisa in più piccole dosi.

(ANSA).