Tre nuovi positivi al Covid in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 18 GIU - Tre nuovi casi in Calabria a fronte di 957 tamponi eseguiti, dopo 4 giorni a zero nuovi contagi. I positivi attuali sono 35 (+2) e quelli totali 1.165 a fronte di 83.171 tamponi. I guariti sono 1033 (+1). I ricoverati in malattie infettive sono 18 e le vittime 97. Lo riferisce il bollettino della Regione. I positivi sono a: Catanzaro 15 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 168 guariti; 33 deceduti.

Cosenza 1 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 425 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 252 guariti; 19 deceduti.