Coronavirus: quarto giorno senza nuovi positivi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 17 GIU - Per il quarto giorno consecutivo, non si registrano nuovi positivi al coronavirus in Calabria, dopo i 984 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I soggetti attualmente positivi sono 33, 3 meno di ieri, mentre complessivamente, i positivi dall'inizio della pandemia restano 1.162 a fronte di 82.203 tamponi effettuati sino ad oggi. I guariti sono 1.032, tre più di ieri, e le vittime 97. Negli ospedali calabresi sono ricoverate in reparto 18 persone. Lo riferisce il bollettino giornaliero della Regione.

I casi positivi positivi sono distribuiti a: Catanzaro 15 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 168 guariti; 33 deceduti.

Cosenza 1 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 424 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 252 guariti; 19 deceduti. Crotone: 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4113. (ANSA).