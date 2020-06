Nessun nuovo positivo in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 12 GIU - Nessun nuovo caso è stato riscontrato tra le 1.038 persone sottoposte a test. I positivi complessivi in Calabria restano 1.161, a fronte di 78.001 tamponi effettuati. I positivi attuali sono 47, -5 rispetto a ieri. In Terapia intensiva c'è un ricoverato mentre in reparto sono 16. Le vittime sono 97 e i guariti 1017 (+5).

Territorialmente, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 412 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 250 guariti; 19 deceduti. Crotone: 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 76 guariti; 5 deceduti. Il paziente ricoverato al Policlinico Universitario di Catanzaro, proveniente da Vibo, non ha esigenze rianimatorie, ma dovendo essere monitorato dopo l'infarto del miocardio, rimane in terapia intensiva.