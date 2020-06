Coronavirus,in Calabria 2 nuovi positivi

(ANSA) - CATANZARO, 11 GIU - Due nuovi casi positivi al coronavirus in Calabria, che portano il totale a 1.161, dopo una scia di cinque giorni a zero contagi. Dall'inizio della pandemia, informa il Bollettino della Regione, sono 76.963 i tamponi effettuati con 75.802 esiti negativi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:Catanzaro 14 in reparto, uno in rianimazione, 2 in isolamento domiciliare, 167 guariti e 33 deceduti; Cosenza: uno in reparto, 23 in isolamento domiciliare, 410 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: uno in reparto, 9 in isolamento domiciliare, 248 guariti e 19 deceduti; Crotone: 112 guariti, 6 deceduti; Vibo Valentia: uno in isolamento domiciliare, 75 guariti e 5 deceduti. Il paziente ricoverato al Policlinico Universitario di Catanzaro, proveniente da Vibo, non ha esigenze rianimatorie, ma va monitorato dopo l'infarto e rimane in terapia intensiva. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.385. (ANSA).