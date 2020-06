Coronavirus: zero contagi, i positivi attuali scendono a 68

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - Continua in Calabria il trend degli zero nuovi positivi. Anche nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso è emerso dai 715 tamponi effettuati. Complessivamente i positivi totali emersi sono 1.159 a fronte di 75.154 tamponi mentre quelli attuali sono 68, -9 rispetto a ieri. I guariti sono passati a 994 (+9). Restano 18 i ricoverati in reparti di malattie infettive. Le vittime sono 97.

I casi positivi sin qui riscontrati sono a : Catanzaro: 15 in reparto; 3 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti.

Cosenza: 34 in isolamento domiciliare; 400 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria: 3 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 110 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 73 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3179. (ANSA).