Casa:Calabria,nel 2019 mutui -0,9%,in ripresa IV trimestre

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - Nel 2019 la regione Calabria ha complessivamente subito una flessione nel volume dei mutui erogati con una variazione negativa pari a -0,9%, per un controvalore di -4,8 milioni di euro. In dodici mesi sono stati erogati 541,5 milioni di euro, volumi che rappresentano l'1,11% del totale nazionale. Il dato emerge da uno studio del Gruppo Tecnocasa secondo cui "nell'ultimo trimestre del 2019, invece, la curva dei mutui per le famiglie calabresi, ha avuto un andamento positivo nell'erogazione".

"Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente in regione - è spiegato nello studio - si registra una variazione delle erogazioni pari a +22,4%, per un controvalore di +32,3 milioni di euro. Le famiglie hanno ricevuto nel quarto trimestre del 2019 finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 176,3 milioni di euro, che collocano la regione al 16° posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dell'1,15%. Le province hanno registrato un andamento variabile. Catanzaro ha erogato volumi per 39,4 milioni di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +14,8%. Nell'ultimo anno, invece, sono stati erogati 129,2 milioni di euro, pari a -6,3%.

Nella provincia di Cosenza sono stati erogati volumi per 72,3 milioni di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a +25,1%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 210,8 mln di euro (+0,1%). Crotone ha erogato volumi per 10,8 milioni di euro, la variazione sul trimestre è pari a +22,0%. Il 2019 ha evidenziato volumi per 40,4 mln di euro, corrispondenti a +8,3%. In provincia di Reggio Calabria i volumi erogati sono stati 42,1 milioni di euro, con una variazione pari a +23,5%. Quelli nei quattro trimestri considerati sono stati 122,4 milioni di euro, (-3,1% rispetto all'anno scorso).

A Vibo Valentia sono stati erogati volumi per 11,7 milioni di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente pari a +30,4%. Sommando i volumi degli ultimi quattro trimestri, i volumi sono stati 38,8 milioni di euro e la variazione +12,8%. (ANSA).