Carabinieri: visita gen.Burgio in stazioni provincia Vibo

VIBO VALENTIA - Il Comandante Interregionale Carabinieri "Culqualber", Generale di Corpo d'Armata Carmelo Burgio, ha fatto visita nelle Stazioni del Comando provinciale di Vibo Valentia.

"Il Generale - secondo quanto riferisce un comunicato - è stato a Pizzo, dove da poco si è insediato il nuovo comandante, Sant'Onofrio, Maierato, Monterosso, San Nicola da Crissa, Arena, Soriano e Serra San Bruno. Ai Carabinieri impegnati in prima linea nel Vibonese Burgioha portato il ringraziamento del Comandante dell'Arma Generale Giovanni Nistri anche per lo spirito di sacrificio e abnegazione mostrato durante l'emergenza sanitaria che ha, tra l'altro, comportato la lontananza dalle rispettive famiglie. Il Comandante Interregionale ha quindi voluto trasmettere una serie di messaggi: coesione, unità, appartenenza alla famiglia dei carabinieri e vicinanza alla gente, in particolare alle fasce della popolazione più deboli".

"Di rilievo, infine - si aggiunge nella nota - l'appello rivolto ai suoi uomini ad onorare quotidianamente con impegno, onestà e sacrifico l'importante bagaglio di tradizioni e di valori tramandati nei 206 anni di storia dell'Arma dei Carabinieri. Dal giorno dell'insediamento a Messina, quale Comandante Interregionale, il 17 gennaio scorso, il Generale Burgio ha visitato oltre 200 reparti, dove ha parlato ai Carabinieri e si è congratulato con loro per gli straordinari risultati conseguiti".

