Trovati 30 chili di materiale esplodente, una denuncia

(ANSA) - SORIANO CALABRO, 04 GIU - I carabinieri della Stazione di Soriano Calabro, intervenuti in località "Fragostino" per una segnalazione di problemi tra vicini, hanno trovato 30 chili di materiale esplodente. Durante l'intervento, l'attenzione dei militari è andata su una serie di piccoli casolari situati all'interno della proprietà privata. Alla presenza del proprietario del terreno, i carabinieri hanno ispezionato i casolari quando, in uno di questi, hanno individuato alcuni artifizi confezionati artigianalmente, privi di miccia, il cui peso è stato calcolato in 30 chili dai Carabinieri artificieri di Catanzaro. I militari hanno poi accertato che il proprietario del terreno non aveva titolo alcuno per tenere il materiale. Per il proprietario del terreno è scattata la denuncia per detenzione senza titolo autorizzativo di materiale esplodente. (ANSA).