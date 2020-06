Santelli: c'è voglia di ricominciare

(ANSA) - COSENZA, 2 GIU - "Una Festa della Repubblica che cade in un momento particolare per tutto il Paese. Ora c'è voglia di ricominciare e tutti gli italiani meritano di tornare a vivere". Lo ha detto la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nel corso della cerimonia svoltasi a Cosenza per la festa della Repubblica.

"Precauzioni e attenzione - ha aggiunto la presidente Santelli - devono rimanere primari, ma ci auguriamo che tanti vengano a scoprire la Calabria, una terra meravigliosa che anche i calabresi stessi devono imparare a conoscere e apprezzare di più".

"Ci dispiace molto che la festa della Repubblica - ha detto il prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio - sia stata così contenuta, ma le parole del capo dello Stato ci fanno capire la drammaticità del momento, perché il pericolo non è passato e questo virus ci ha fatto comprendere la nostra vulnerabilità".