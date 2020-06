Coronavirus: ancora zero casi in Calabria per quinto giorno

(ANSA) - CATANZARO, 01 GIU - Per il quinto giorno consecutivo nessun nuovo caso è stato registrato in Calabria dove i positivi sono stabili a 1.158 a fronte di 68.633 tamponi effettuati fino ad oggi. Calano ancora i ricoverati (da 22 a 20) e aumentano i guariti (da 917 a 926). In rianimazione è ricoverata una persona mentre le vittime sono 97. I positivi sono a: Catanzaro 18 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 161 guariti; 33 deceduti. Cosenza 2 in reparto; 82 in isolamento domiciliare; 350 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 20 in isolamento domiciliare; 236 guariti; 19 deceduti. Crotone 4 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 8.717: Cosenza 1.320, Crotone 2.988, Catanzaro 2.903, Vibo 284, Reggio 222. Le persone che si sono registrate per comunicare il rientro alla residenza sono +52; quelle per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +47 per un totale di 99. (ANSA).