Ruba in magazzino, arrestato e condotto in carcere

(ANSA) - CATANZARO, 30 MAG - I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Reggio Calabria hanno arrestato un uomo di cinquantanni resosi responsabile di un furto nel Mega Toys-Brico, grande magazzino di bricolage, dal quale aveva prelevato denaro in contante e varie attrezzature.

L'uomo si era introdotto nel negozio nottetempo, facendo scattare l'allarme antintrusione e facendo scattare'intervento degli agenti che lo hanno bloccato e. perquisito, trovandolo in possesso di 335 euro e di un cacciavite, munito ancora di talloncino identificativo e risultato prelevato da un espositore posto all'interno del negozio.

Il ladro aveva prelevato il denaro trovato in suo possesso da tre casse del magazzino. Il 23 maggio scorso tra altro, lo stesso punto vendita Mega Toys-Brico era stato oggetto di un altro furto, avvenuto con le stesse modalità e non si esclude che a compierlo sia stata la stessa persona.

Per il responsabile del furtoL l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere. (ANSA).