Stalking: perseguita ex moglie, divieto di avvicinarla

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 29 MAG - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Lamezia Terme ha disposto nei confronti di un 39enne la misura del divieto di avvicinamento alla moglie dalla quale si era separato, vittima di maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti del Commissariato di Lamezia Terme, hanno ricostruito quello che è stato definito "un quadro preoccupante" in quanto hanno accertato che, durante tutto il rapporto coniugale, iniziato tre anni fa, l'uomo aveva sottoposto la moglie a continue vessazioni, per futili motivi legati alla gelosia o relativi alla gestione della vita quotidiana. Tra gli altri episodi emersi, nell'ottobre 2017, per il solo fatto che la moglie stava conversando telefonicamente con un amico, le aveva sferrato un pugno. Anche dopo la separazione, avvenuta nel 2019, secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo stazionava quasi quotidianamente davanti all'abitazione dell'ex moglie ed, in alcune occasioni, anche nei pressi di quella di un altro soggetto, nella convinzione che costui intrattenesse una relazione con lei. La donna, temendo che la situazione potesse degenerare, aveva deciso di rivolgersi al 113 dando il via alle indagini. (ANSA).