Coronavirus: nessun nuovo caso in Calabria, i guariti +20

(ANSA) - CATANZARO, 28 MAG - Nessun nuovo positivo è stato riscontrato nelle ultime 24 ore in Calabria dove, ad oggi, sono stati effettuati 64.697 tamponi con un numero di casi di 1.158.Continuano a diminuire i ricoverati in reparto (da 35 a 31) e ad aumentare i guariti (da 872 a 892). In rianimazione c'è una persona. Le vittime sono 96. Lo rende noto il bollettino della Regione.

I positivi sono a: Catanzaro 25 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 154 guariti; 33 deceduti. Cosenza 2 in reparto; 99 in isolamento domiciliare; 333 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 3 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 229 guariti; 18 deceduti. Crotone 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 105 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 9.469: Cosenza 1.544, Crotone 2.913, Catanzaro 2.847, Vibo Valentia 281, Reggio Calabria 1.884.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono +129; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +103 per un totale di 232.

