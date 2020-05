Auto:in primi 3 mesi 2020 consumi gasolio -0,6%, benzina -4%

(ANSA) - CATANZARO, 28 MAG - Nel primo trimestre 2020 in Calabria, a causa del lockdown, i consumi di gasolio per autotrazione sono calati dello 0,6%, mentre i consumi di benzina per autotrazione sono calati del 4%. Nel comparto dei consumi di benzina per autotrazione in Calabria tre province hanno fatto registrare un calo: Reggio Calabria (-14,3%), Vibo Valentia (-7,7%) e Catanzaro (-3,2%). Le restanti province presentano dati in aumento: Cosenza (+4,2%), Crotone (+14,1%), aumenti che però non sono sufficienti a far diventare positivo il saldo regionale. Nel comparto dei consumi di gasolio vi è una sola provincia che ha fatto registrare un calo: Reggio Calabria (-34%). In tutte le altre province sono stati registrati degli aumenti che tuttavia, anche in questo caso, non sono sufficienti a far diventare positivo il saldo regionale. I dati sono stati elaborati dal Centro Studi Continental sulla base di dati del Ministero dello Sviluppo Economico. (ANSA).