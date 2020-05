Coronavirus,un nuovo positivo in Calabri

(ANSA) - CATANZARO, 27 MAG - Sono 1.158 , uno in più rispetto a ieri, i positivi al coronavirus in Calabria, a fronte di 63.372 tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia. A riferirlo è il bollettino della Regione.Le persone ricoverate sono 35, uno solo in terapia intensiva e i guariti 872. Stabile il dato dei decessi, 96.

I casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 28 in reparto, uno in rianimazione, 5 in isolamento domiciliare, 150 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 2 in reparto, 114 in isolamento domiciliare, 318 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 4 in reparto, 25 in isolamento domiciliare, 228 guariti e 18 deceduti; Crotone: uno in reparto, 5 in isolamento domiciliare, 105 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare, 71 guariti e 5 deceduti.I soggetti in quarantena volontaria sono 9.409 così distribuiti: Cosenza (1.550), Crotone (2.904), Catanzaro (2.831), Vibo Valentia (304) e Reggio Calabria (1.820).