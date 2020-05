Coronavirus:ancora zero positivi,guariti salgono a 823 (+26)

(ANSA) - CATANZARO, 26 MAG - Nessun nuovo contagio da coronavirus per il secondo giorno consecutivo in Calabria dove, ad oggi, sono stati fatti 62.255 tamponi con 1.157 positivi. I guariti sono arrivati a 823 (+26) mentre i ricoverati in reparto sono 41 (-1) e uno in rianimazione. Le vittime sono 96. Lo riferisce il bollettino della Regione. I positivi sono a: - Catanzaro: 32 in reparto; 1 in rianimazione; 7 in isolamento domiciliare; 144 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 3 in reparto; 138 in isolamento domiciliare; 293 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 5 in reparto; 34 in isolamento domiciliare; 217 guariti; 18 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 102 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 9 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 9.553: Cosenza 1.584, Crotone 2.878, Catanzaro 2.808, Vibo Valentia 368, Reggio Calabria 1.915.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono +154; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +153 per un totale di 307.

(ANSA).