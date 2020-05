Calabria: zero contagi, positivi 1.157

(ANSA) - CATANZARO, 25 MAG - Zero contagi anche oggi in Calabria. Nessun nuovo caso e totale dei positivi al coronavirus fermo a 1.157 positivi a fronte dei 61.249 tamponi eseguiti con 60.092 test risultati negativi. Stabile il numero dei decessi, sono 96.

I casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 32 in reparto, uno in rianimazione, 17 in isolamento domiciliare, 134 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 4 in reparto, 152 in isolamento domiciliare, 278 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 5 in reparto, 34 in isolamento domiciliare, 217 guariti e 18 deceduti; Crotone: uno in reparto, 9 in isolamento domiciliare, 101 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 9 in isolamento domiciliare, 67 guariti e 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.102 così distribuiti: Cosenza (1.787), Crotone (2.846). Catanzaro (2.754), Vibo Valentia (411), Reggio Calabria (2.304).