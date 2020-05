Fase 2:reggini su lungomare e nei locali, ma movida ordinata

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 MAG - Movida ordinata a Reggio Calabria. Nel primo week-end della fase 2 dell'emergenza coronavirus c'è cautela, attenzione e rispetto delle regole nell'approccio alla vita sociale. Il tramonto ha attratto molti reggini sul lungomare "Falcomatà", ma senza assembramenti.

Passeggio distanziato tra le persone, tranne che per i conviventi, e molti con le mascherine. Locali frequentati, ma non gremiti. D'altra parte non sono mancati i controlli delle forze dell'ordine. E lo conferma Paola del ritrovo "Zio Fedele".

"Finalmente abbiamo riaperto - afferma - Abbiamo iniziato venerdì. Per alcuni giorni abbiamo lavorato per sistemare nel rispetto delle linee guida del Governo: sanificazione, distanziamento dei tavoli. Il personale ha seguito un corso sul CoVid-19 per la sicurezza sui luoghi di lavoro. E' andata bene.

Piano piano cerchiamo di tornare alla normalità. La cosa più importante che vogliamo trasmettere ai clienti è che si devono rispettare le regole perché il CoVid-19 non è stato ancora sconfitto. Spesso siamo intervenuti davanti al locale per esortare al distanziamento. Dentro siamo molto fiscali: non si può entrare senza mascherina, che eventualmente forniamo noi a chi non le ha. All'ingresso c'è l'igienizzante con un sensore che eroga il prodotto. Alla cassa abbiamo i guanti monouso per le operazioni tramite Pos. I dipendenti sono dotati di dispositivi di protezione, e usano panni monouso per pulire e sanificare tavoli e sedie tra un cliente e l'altro".

Poco lontano il Malavenda, storico locale in via Zecca, strada chiusa al traffico ma ora con pochi tavoli. "Si cerca, dentro e fuori, di rispettare le regole" afferma uno dei gestori. Dentro pochi tavoli opportunamente distanziati che non intacca l'atmosfera accogliente del locale che offre una piccola biblioteca a disposizione dei clienti.

In piazza Indipendenza, la famosa gelateria "Cesare", con il celebre chiosco verde che risale ai primi del '900. "Finalmente, dopo due mesi di lock down - afferma Davide, il titolare - è bello rivedere tanti giovani sul lungomare e notare come rispettino le regole del distanziamento e portino sul viso la mascherina. C'è voglia di riconquistare una quotidianità perduta ma con moderazione".