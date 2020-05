Furgone in vendita on line ma è una truffa, denunciati

(ANSA) - MATERA, 23 MAG - Con un prezzo all'apparenza vantaggioso (2.800 euro), su un sito di commercio on line avevano messo in vendita un furgone "Iveco Daily" usato, ma era una truffa in cui è incappato un cittadino materano che ha versato come anticipo circa 2.500 euro. Un giovane e una donna calabresi, con precedenti penali, sono stati scoperti e denunciati dai Carabinieri. (ANSA).