Santelli, a giorni un mln di mascherine

(ANSA) - CATANZARO, 22 MAG - Nei prossimi giorni saranno disponibili, in Calabria, le mascherine di comunità che garantiranno la protezione dalla circolazione del Coronovirus, soprattutto in questa delicata fase di riapertura degli spostamenti e del riavvicinamento sociale. Lo rende noto la governatrice Jole Santelli. "La struttura commissariale del Governo - afferma - ha consegnato presso la sede operativa della Protezione civile 1 milione di mascherine protettive che saranno destinate alla popolazione, attraverso i Comuni. Già nella prossima settimana verrà definito, dalla Protezione civile regionale, un piano di distribuzione mirato e proporzionato rispetto alla popolazione di ogni singola comunità, in modo da soddisfare il fabbisogno di un presidio di protezione individuale di fondamentale importanza".

"Le mascherine - spiega Jole Santelli - saranno poi direttamente assegnate alla popolazione dai Comuni secondo le rispettive necessità".

"Ritengo comunque doveroso - prosegue la Governatrice - rivolgere ai sindaci l'invito di curare, in particolar modo, la distribuzione in favore dei cittadini appartenenti alle fasce più deboli, in modo da rafforzare il sistema di prevenzione specialmente per chi si trova in condizioni di elevato rischio di contagio". "Occorre mantenere alta l'attenzione in questo particolare momento di parziale allentamento delle misure che sono state adottate nella fase acuta dell'emergenza Coronavirus. L'utilizzo delle mascherine è di estrema importanza ed il loro utilizzo

costituisce anche una forma di rispetto quando veniamo a contatto con altre persone. La Regione - conclude il presidente Santelli - continuerà a monitorare l'evoluzione epidemiologica ed adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i cittadini calabresi".