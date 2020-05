In casa assembrati e con la droga , quattro denunce

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 22 MAG - Erano chiusi in casa della nonna di loro, in un quartiere popolare di San Demetrio Corone, in possesso di diversi grammi di droga e senza osservare distanziamento sociale. Quattro giovani, tra i 18 e i 30 anni, sono stati denunciati, in stato di libertà, dai carabinieri della Compagnia di Corigliano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

I militari, entrati nell'abitazione, hanno sorpreso i giovani nel soggiorno dell'abitazione. Nel corso della perquisizione personale , addosso ad uno dei ragazzi, i carabinieri hanno trovato una dose di marijuana già confezionata. Altra sostanza stupefacente dello stesso tipo era invece nascosta in un vaso sul balcone assieme a due grammi di cocaina. Trovati, inoltre, ulteriori 5 grammi di marijuana ed uno spinello appena spento. Nel tavolo di casa era nascosto materiale per la pesatura, il taglio ed il confezionamento della droga. I quattro sono stati sanzionati anche per la violazione delle disposizioni sul contenimento del Covid 19. (ANSA).