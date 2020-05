Coronavirus: un nuovo positivo in Calabria, 759 guariti

(ANSA) - CATANZARO, 22 MAG - Sono 1.157, uno più di ieri, i positivi in Calabria a fronte dei 58.588 tamponi fatti sino ad oggi. I ricoverati in reparto sono 47, uno in rianimazione, mentre i guariti sono arrivati a 759. Le vittime sono 96. Lo rende noto il bollettino della Regione. I positivi sono a: Catanzaro 34 in reparto; 1 in rianimazione; 19 in isolamento domiciliare; 130 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 5 in reparto; 163 in isolamento domiciliare; 266 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 6 in reparto; 44 in isolamento domiciliare; 206 guariti; 18 deceduti. Crotone: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 95 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 14 in isolamento domiciliare; 62 guariti; 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.215: Cosenza 1.970, Crotone 2.748, Catanzaro 2.690, Vibo Valentia 529. Reggio Calabria 2.278. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono +232; per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +138 per un totale di 370. (ANSA).