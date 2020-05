Uomo irrompe con mazza ferro in ospedale

(ANSA) - CETRARO, 20 MAG - Un uomo con il volto travisato ha seminato il panico la notte scorsa nel Pronto soccorso dell'ospedale di Cetraro . L'uomo, secondo quanto raccontato dai testimoni, è entrato brandendo un bastone di ferro e ha chiesto alla dottoressa di turno di chiamare immediatamente la guardia giurata. La dottoressa, presa dal panico, ha chiamato la guardia giurata che è arrivata immediatamente sul posto. L'uomo ha chiesto più volte al vigilantes di consegnargli la pistola d'ordinanza ed al suo rifiuto gli ha lanciato contro il bastone ed è fuggito. L'oggetto non ha colpito nessuno dei presenti.

Sono in corso le indagini per cercare di risalire all'autore del gesto.