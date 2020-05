Coronavirus, in Calabria1.156 positivi,3 in più di ieri

(ANSA) - CATANZARO, 20 MAG - Sono 1.156 (+3 rispetto a ieri), le persone risultate positive al coronavirus in Calabria. Lo attesta il bollettino della Regione che su tamponi eseguiti rileva che su 56.209 tamponi quelli risultati negativi sono 55.053. Da registrare una nuova vittima che porta il totale dei decessi a 96..

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 36 in reparto, uno in rianimazione, 24 in isolamento domiciliare, 122 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 5 in reparto, 187 in isolamento domiciliare, 242 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 6 in reparto, 52 in isolamento domiciliare, 198 guariti e 18 deceduti; Crotone: 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 95 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 26 in isolamento domiciliare, 50 guariti e 5 deceduti. Nel laboratorio del Gom di Reggio Calabria è in corso la verifica di tre tamponi di esito dubbio, in attesa di conferma; i pazienti attualmente sono in isolamento domiciliare cautelativo. L'esito definitivo verrà riportato sul report di domani.

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.427 così distribuiti:Cosenza (2.137), Crotone (2.715), Catanzaro (2.551), Vibo Valentia (521), Reggio Calabria (2.503), Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 280 in più. (ANSA).