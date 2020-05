Zero nuovi positivi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAG - Per il secondo giorno nessun aumento di positivi in Calabria a fronte di 54.333 tamponi fatti fino oggi. I positivi restano 1.151. I ricoverati in reparto sono 53 e 2 in rianimazione. Le vittime sono 95 mentre i guariti 655. I positivi sono: Catanzaro: 36 in reparto; 1 in rianimazione; 35 in isolamento domiciliare; 109 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 8 in reparto; 193 in isolamento domiciliare; 232 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 7 in reparto; 1 in rianimazione; 69 in isolamento domiciliare; 178 guariti; 17 deceduti. Crotone: 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 88 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 28 in isolamento domiciliare; 48 guariti; 5 deceduti. Tra i testati sono compresi 5114 rientrati alla residenza. Di questi 15 sono risultati positivi. Lo screening è terminato il 15 maggio. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.856. Le persone registrate sul portale per il rientro per residenza sono +304; per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali +152 per un totale di 456.