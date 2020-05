Vibo Valentia,ripartenza in tono minore

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 18 MAG - Abbigliamento per adulti, parrucchieri, bar, pelletteria hanno riaperto i battenti anche a Vibo Valentia. Gel igienizzanti sull'uscio, obbligo di mascherine, percorsi di entrata ed uscita (per chi ha la possibilità) e ingressi contingentate a seconda della grandezza degli ambienti sono le regole osservate da tutti.

Nessun assalto ai bar come qualcuno temeva. Basta un giro per il centro per rendersi conto che in tanto sono ancora titubanti e che la voglia di un espresso al momento non riesce ad aver la meglio sulla paura. "La gente ancora non si sente sicura, è comprensibile - commenta il titolare di un locale del centro - e inevitabilmente rinuncia a caffè e cornetto al bar che sono un 'must' per gli italiani". Aperti anche i parrucchieri. "È tutta una grossa incognita - dice uno di loro - io sto lavorando per appuntamenti e le richieste non mancano, ma certamente sarò comunque in forte perdita rispetto al passato". Pochi clienti e incassi esigui per i negozi di abbigliamento per adulti.