Fase 2:omaggio parrucchieri Crotone a collega morto Covid19

(ANSA) - CROTONE, 18 MAG - E' iniziata con un omaggio ad un parrucchiere deceduto a causa del coronavirus la riapertura delle attività commerciali a Crotone. Tutti i colleghi di Giovanni Leone, morto a 43 anni, si sono ritrovati davanti all'ingresso del suo negozio per una commemorazione silenziosa e commossa.

Quella della categoria dei parrucchieri era la riapertura più attesa in città. "Abbiamo potuto organizzarci - dice Rino Oppido, referente di Fenimprese - e lavoreremo solo su appuntamento indossando tutti i dispositivi di protezione previsti. L'attenzione sarà massima". In tutti i saloni e centri di bellezza ci sono delle persone."Probabilmente è più complicato per noi che per i nostri clienti - sostiene Michela Lappanese del centro Donna Moderna - stiamo più a disinfettare che a fare acconciature. Il timore c'è sempre, ma non vedevamo l'ora di aprire anche perché fino ad oggi abbiamo pagato fitti e spese a vuoto".(ANSA).