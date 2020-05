Fase 2: parrucchieri al lavoro a Cosenza, 'sicurezza totale'

(ANSA) - COSENZA, 18 MAG -"Siamo qui dalle 7 e rimarremo fino a tardi perché dopo ogni cliente la postazione, tutti gli attrezzi vengono sanificati e abbiamo ridotto il numero di accessi". Gianni Frassia, parrucchiere per signora a Cosenza, non nega le difficoltà ma manifesta un certo entusiasmo e la voglia di riprendere l'attività dopo oltre due mesi di fermo obbligato. "Lavoriamo solo su appuntamento - aggiunge - e all'ingresso misuriamo la temperatura, invitiamo la cliente a igienizzare le mani e indossare sempre la mascherina. Procedimenti più lunghi, ma siamo felici di poter riaprire e in totale sicurezza".

Tutti gli esercenti comunque, pur di ritornare alle attività, hanno adottato il maggior numero di misure di sicurezza possibile, per la tranquillità dei dipendenti e dei clienti che arriveranno. C'è, come più di uno fa notare, un altro punto ambiguo ed è quello che riguarda l'utilizzo dell'aria condizionata. Molti esercenti hanno sanificato il sistema di areazione, ma comunque finché sarà possibile, eviteranno comunque di attivarla per la paura di diffondere il virus.(ANSA).