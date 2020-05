Era a spasso con una katana, denunciato

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 18 MAG - Andava in giro per strada impugnando una katana, la spada giapponese particolarmente pericolosa e lesiva. Un uomo di 39 anni, di Gioia Tauro, è stato denunciato in stato di libertà dai poliziotti del Commissariato di Ps per porto d'armi e oggetti atti ad offendere.

Gli agenti, nell'ambito delle attività di controllo del territorio hanno notato l'uomo con in mano la katana e lo hanno fermato. Il trentanovenne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico, si è difeso sostenendo di aver l'utilizzato l'arma, particolarmente affilata, per lavori di giardinaggio nei pressi della propria abitazione. la spada che presenta una lama di 70 centimetri, affilata ed appuntita, è stata posta sotto sequestro.