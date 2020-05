Appalti truccati a Reggio C.,19 indagati

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 MAG - La Guardia di finanza di Reggio Calabria, coordinata dalla Dda reggina, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, ha notificato la chiusura indagini a 19 persone tra i quali imprenditori e funzionari pubblici infedeli, indagate, a vario titolo, per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, intestazione fittizia, aggravati dal metodo mafioso, corruzione, reati ambientali e abuso d'ufficio.

L'operazione, denominata "Rupes", che avrebbe portato alla luce una serie di appalti truccati, si fonda sulle risultanze delle indagini condotte dal Gico di Reggio Calabria, nei confronti di imprenditori "collusi" con esponenti delle cosche cittadine e pubblici ufficiali corrotti che, associandosi tra loro, avrebbero determinato, tra il 2009 e il 2013, per imprese riconducibili a soggetti vicini alle cosche "Condello", "Libri", "Tegano", "Paviglianiti" di San Lorenzo e "Iamonte" gli esiti di diverse gare per lavori pubblici.