In Calabria 1140 positivi, +3 su ieri

(ANSA) - CATANZARO, 13 MAG - Sono 1.140 (+2 rispetto a ieri, entrambi tra coloro che sono rientrati), i positivi in Calabria a fronte di 47.960 tamponi effettuati fino ad oggi. Le vittime sono 93. Crescono i guariti (da 477 a 496), e calano i ricoverati in malattie infettive (da 65 a 64) con uno solo in rianimazione. I positivi sono a: Catanzaro: 38 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 98 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 10 in reparto; 236 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti. Reggio Calabria: 11 in reparto; 1 in rianimazione; 122 in isolamento domiciliare; 118 guariti; 16 deceduti. Crotone: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 5 deceduti. Nel numero dei casi testati sono compresi 2387 riferiti ai rientrati alla residenza. In quarantena volontaria sono 9.836. Dall'ultima rilevazione le persone registrate per il rientro alla residenza sono +361 e quelle per lavoro, salute e attività istituzionali +168, per un totale di 529.