Ad aprile premi assicurazione auto -11%

(ANSA) - CATANZARO, 13 MAG - Il costo dell'assicurazione auto continua a calare. Lo rileva l'osservatorio di Facile.it che evidenzia che dopo il calo di marzo (-2,40%) i premi medi rilevati in Calabria ad aprile sono crollati del -11,83% rispetto allo stesso mese del 2019. In valori assoluti significa che lo scorso mese occorrevano, in media, 582,78 euro, 78 euro in meno. Il dato emerge dall'analisi di un campione di oltre 145.600 preventivi da marzo 2019 ad aprile 2020 e delle relative quotazioni offerte da un panel di compagnie che rappresentano circa il 55% del mercato RCA italiano. Il calo dei prezzi, evidenzia Facile.it, è in buona parte legato al lockdown imposto a causa del Covid che ha portato ad una diminuzione dei veicoli in circolazione e degli incidenti. Con la ripresa Facile.it prevede rincari. Il calo più marcato è in provincia di Crotone (-19,12%). Seguono Catanzaro (-18,44%), Reggio Calabria (-16,28%), Vibo Valentia (-7,37%). A Cosenza, in controtendenza al resto d'Italia, la media dei prezzi è salita del 3,77%.