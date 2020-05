In Calabria 2 vittime,1134 positivi (+2)

(ANSA) - CATANZARO, 11 MAG - Sono 1.134 (+2) i positivi in Calabria a fronte di 45.438 tamponi effettuati fino ad oggi.

Nelle ultime 24 ore sono state registrati due decessi. Il totale è 93. I guariti crescono da 445 a 477. Ricoverate 64 persone in malattie infettive e una in rianimazione. I positivi sono: Catanzaro: 39 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 9 in reparto; 255 in isolamento domiciliare; 166 guariti; 33 deceduti. Reggio Calabria: 11 in reparto; 1 in rianimazione; 120 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 16 deceduti. Crotone: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 51 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 5 deceduti. Tra i testati sono compresi 2.113 rientrati alla residenza 2 dei quali positivi. In quarantena volontaria sono 9.034: Cosenza 1.607, Crotone 2.333, Catanzaro 2.301, Vibo 575, Reggio 2.218. Le persone registrate per comunicare il rientro alla residenza sono +363; quelle per lavoro, salute e attività istituzionali +141.