Incidente su statale 18, due morti

(ANSA) - DIAMANTE (COSENZA), 10 MAG - Due persone sono morte in un incidente stradale accaduto sulla statale 18 tra Diamante e la frazione Cirella. Le vittime sono un uomo di 61 anni, che era alla guida di una "Mini Minor", e una donna di 60, che viaggiava sull'altra autovettura coinvolta nell'incidente, una Fiat "500".

Il conducente della "500", marito della donna, é rimasto ferito ed è stato portato in elisoccorso nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una Lancia "Y10" a bordo della quale viaggiava, insieme al fidanzato, la figlia della coppia che si trovava sulla "500". I due non hanno riportato ferite.

I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti dalla sezione di Scalea della Polizia stradale.