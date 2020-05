In Calabria +3 positivi, calo ricoverati

(ANSA) - CATANZARO, 9 MAG - Sono 1.129 (+3 rispetto a ieri) i positivi in Calabria su un totale, ad oggi, di 42.993 tamponi eseguiti. Crescono i guariti (da 417 a 427) e diminuiscono i ricoverati in malattie infettive (da 73 a 68) mentre restano 2 i ricoverati in terapia intensiva. Le vittime sono 90. I positivi sono: Catanzaro: 39 in reparto; 60 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 12 in reparto; 276 in isolamento domiciliare; 142 guariti; 30 deceduti. Reggio Calabria: 12 in reparto; 2 in rianimazione; 128 in isolamento domiciliare; 106 guariti; 16 deceduti. Crotone: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 50 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 5 deceduti. Tra i casi testati sono compresi 1342 rientrati alla propria residenza. I soggetti in quarantena volontaria sono 8.288. Le persone registrate sul portale della Regione per il rientro alla residenza sono +385; quelle per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +168, per un totale di 553.