Usura ed estorsione, arrestati coniugi

(ANSA) - GUARDAVALLE (CATANZARO), 8 MAG - Marito e moglie Francesco Galati, di 43 anni e Giuseppina Taverniti, di 40, ritenuti vicini alla cosca Gallace attiva nell'area ionica catanzarese e con proiezioni in Lazio e Lombardia, sono stati arrestati a Guardavalle dai carabinieri della Compagnia di Soverato con l'accusa di usura ed estorsione. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda a seguito di una indagine avviata dopo la denuncia di una coppia di coniugi titolari di un esercizio commerciale e un'attività produttiva.

Le vittime, a causa di difficoltà economiche, avevano fatto ricorso a canali abusivi di credito ricevendo dagli usurai una somma di 20 mila euro nel 2016 e ulteriori prestiti per complessivi 200 mila euro. Ai danni dei due commercianti sono state documentare condotte estorsive mediante minacce di morte e percosse. Sequestrati beni mobili e immobili a Guardavalle, Soverato e Nettuno per circa 100 mila euro. Galati è finito in carcere mentre la moglie è ai domiciliari.