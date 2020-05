Notebook consegnati da Gdf a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 8 MAG - I finanzieri del Gruppo di Cosenza hanno consegnato i dispositivi multimediali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza agli alunni dell'Istituto comprensivo statale Cosenza III "Via Negroni". La sinergia è stata attuata a seguito della richiesta avanzata al Comando provinciale dalla dirigente scolastica Marina Del Sordo la distribuzione di notebook e tablet assegnati agli studenti.

"L'iniziativa ha permesso - è detto in un comunicato - di garantire la continuità del diritto allo studio nel pieno rispetto delle disposizioni, introdotte dai provvedimenti governativi, volti a limitare i casi di contagio del Covid-19. I dispositivi informatici sono stati acquistati dalla scuola grazie a fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono stati messi a disposizione degli studenti che ne hanno fatto richiesta perché sprovvisti".