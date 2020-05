Coronavirus, in Calabria 1.126 positivi

(ANSA) - CATANZARO, 8 MAG - Sono 1.126, uno in più rispetto a ieri, i positivi al coronavirus in Calabria. Lo attesta il bollettino della Regione che su 41.902 tamponi eseguiti rileva che 40.776 sono risultati negativi. Le vittime sono 90, si registra un nuovo decesso.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 41 in reparto, 60 in isolamento domiciliare, 83 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 13 in reparto, 276 in isolamento domiciliare, 141 guariti e 30 deceduti; Reggio Calabria: 12 in reparto, 2 in rianimazione, 130 in isolamento domiciliare, 101 guariti e 16 deceduti; Crotone: 7 in reparto, 28 in isolamento domiciliare, 72 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 50 in isolamento domiciliare, 20 guariti e 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.158: Cosenza (1.353), Crotone (1.449), Catanzaro (2.199), Vibo Valentia (446) e Reggio Calabria (1.711).Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro in totale di 659.(ANSA).